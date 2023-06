Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France : lourde rechute vers 1,666E information fournie par Cercle Finance • 23/06/2023 à 17:40









(CercleFinance.com) - Accusé de 'greenwashing', Air-France subit une lourde rechute vers 1,666E, ce qui efface tous ses gains depuis le 8 juin.

Le prochain support se dessine vers 1,625E (il remonte au 24 mai) et le suivant vers 1,60E.







Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -5.60%