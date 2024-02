Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air-France : lourde rechute de -5,5% vers 11,280E information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 10:18









(CercleFinance.com) - Air-France subit une lourde rechute de -5,5% vers 11,28E et menace le support des 11,40E des 28/11/2023 puis 23 janvier 2024.

En ca d'enfoncement, Air-Frances'en irait re-tester le plancher des 10,654E du 30/10/2023.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -4.18%