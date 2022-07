Air France: les prévisions de résultats d'Oddo information fournie par Cercle Finance • 15/07/2022 à 11:04

(CercleFinance.com) - Oddo s'attend à un 2ème trimestre 2022 de bonne facture (publication 29/07) avec un EBIT Ajusté ressortant à 193 ME (+945 ME vs T2 2021 et +543 ME en séquentiel) pour un CA de 6 320 ME.



' Ce redressement s'explique notamment par i/ un retour des capacités à 80% du niveau de 2019 pour Network et près de 110% pour Transavia ii/ une forte progression du yield Passage que nous modélisons en hausse de 9% par rapport à 2019 porté par l'Asie et l'Amérique du Sud mais aussi l'Amérique du Nord ' indique le bureau d'analyses.



' Nous voyons le résultat net publié ressortir à 32 ME, soit seulement c65 ME de moins qu'au T2 2019. Vers une très bonne génération de FCF au T2 '.

' Après avoir pris en compte le léger recul des prix du carburant et un effet prix plus soutenu, nous relevons nos EBIT 2022 et 2023 de respectivement 60% et 13% (98 ME et 136 ME).



L'analyste table sur un retour à 85% du niveau de 2019 au T3 et ensuite à 80% au T4.



Oddo confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 1,45 E réitéré.