Air France: le titre résiste bien après l'analyse d'UBS

(CercleFinance.com) - Le titre est en légère baisse (-0,3%) alors que le CAC40 est en repli de près de 1,7%.



UBS maintient sa position 'neutre' sur Air France-KLM et ajuste son objectif de cours de 4,10 à 4,15 euros, soit un potentiel de hausse de 3% pour l'action du transporteur aérien franco-néerlandais, après la publication de ses résultats annuels en fin de semaine dernière.



'Des progrès sont en cours, mais avec une recapitalisation potentielle du bilan de quatre milliards d'euros, nous prévoyons une hausse limitée du cours actuel de l'action', prévient le broker dans le résumé de sa note.





Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -0.22%