Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France : lance une offre de rachat obligataires Cercle Finance • 06/01/2020 à 12:16









(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce le lancement d'une offre de rachat en numéraire portant sur les trois souches obligataires existantes. L'offre porte sur les obligations d'un montant nominal total de 600 millions d'euros à échéance le 18 juin 2021 et portant intérêt à un taux de 3,875%, les obligations d'un montant nominal total de 400 millions d'euros à échéance le 12 octobre 2022 et portant intérêt à un taux de 3,750% et les obligations subordonnées perpétuelles d'un montant nominal total de 600 millions d'euros et portant intérêt à un taux de 6,250%. ' L'Offre de Rachat est conditionnée à la réalisation d'une nouvelle émission d'obligations senior libellées en euros portant intérêt à taux fixe de taille ' benchmark ' qui serait lancée concomitamment et dont le produit net d'émission serait utilisé pour financer en tout ou partie, l'offre de rachat et les besoins généraux de la société ' précise le groupe. ' L'offre de rachat, combinée à la nouvelle émission d'obligations senior, contribuera à la réduction du coût global de la dette et l'allongement de sa maturité '.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -2.69%