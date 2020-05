Air France : l'UE autorise l'aide financière de 7 MdE

(CercleFinance.com) - La Commission a autorisé une mesure d'aide française d'un montant de 7 milliards d'euros consistant en une garantie d'État pour des prêts et en un prêt d'actionnaire en faveur d'Air France. Cette aide permet de fournir à l'entreprise un soutien de trésorerie urgent dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, a déclaré : ' Le secteur de l'aviation est un important pourvoyeur d'emplois et de connectivité. Dans le contexte de la pandémie de coronavirus, Air France a aussi joué un rôle de premier plan dans le rapatriement de citoyens et le transport d'équipements médicaux. Cette garantie et ce prêt d'actionnaire accordés par la France, d'un montant de 7 milliards d'euros, fourniront à Air France les liquidités dont elle a un urgent besoin pour résister aux répercussions de la pandémie '.

' Nous avons coopéré étroitement avec la France, comme avec de nombreux autres États membres, pour faire en sorte que des mesures nationales de soutien pour faire face à la crise puissent être mises en place aussi rapidement et efficacement que possible, dans le respect des règles de l'UE. La France a aussi annoncé vouloir faire des choix écologiques en ce qui concerne Air France. C'est une bonne chose. Les États membres sont libres de concevoir toute mesure conforme à leurs objectifs généraux et aux règles de l'UE.'