Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France : l'Etat français pourrait monter dans le capital Cercle Finance • 08/12/2020 à 09:51









(CercleFinance.com) - L'Etat français devrait augmenter sa participation au capital du groupe à environ 30% soit le double de sa participation actuelle de 14% indique Bloomberg. Il pourrait réaliser un versement supplémentaire de 4 à 5 milliards d'euros dans le capital de la compagnie. Des discussions avec le gouvernement hollandais seraient en cours selon l'agence de presse. L'Etat français souhaite trouver un accord avant la fin de l'année. ' Les Pays-Bas détiennent également 14% du capital de la compagnie après une montée surprise au capital début 2019 ' indique Aurel BGC.

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -0.86%