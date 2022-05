Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM: vers une injection de capital par Apollo information fournie par Cercle Finance • 20/05/2022 à 08:35









(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce entrer en discussions exclusives avec Apollo en vue d'une injection de 500 millions d'euros au capital d'une filiale opérationnelle d'Air France, propriétaire d'un parc de moteurs de rechange dédiés à son activité d'ingénierie et de maintenance.



Le produit de la transaction permettrait au transporteur aérien de rembourser en partie les obligations perpétuelles de l'État français, et faciliterait le financement de l'acquisition future de moteurs de rechange nécessaires au renouvellement en cours de sa flotte.



La structure n'entraînera aucun changement dans la manière d'utiliser les moteurs de rechange, ni d'impact sur les contrats d'employés. Ce capital serait comptabilisé comme des fonds propres selon les normes IFRS, ce qui renforcerait le bilan d'Air France-KLM.





