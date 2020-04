Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France/KLM : vers un re-test du plancher historique 4,25E Cercle Finance • 28/04/2020 à 09:38









(CercleFinance.com) - Malgré 7MdsE de lignes de crédit garanties par l'Etat, Air-France/KLM replonge vers 4,3E et s'achemine vers un re-test imminent du plancher historique 4,25E des 12 et 18 mars. Après un double échec sous 5,45E les 25 mars et 9 avril, le titre risque de poursuivre sa décrue jusque vers 3,10/3,20E à moyen terme, l'activité du groupe étant réduite de 97% et aucun retour 'à la normale' n'étant envisagé avant 2 ans. Et pendant des trimestres, les vols -remplis partiellement- seront non rentables, à moins de faire exploser les tarifs... ce qui est impossible car une guerre des parts de marché va s'enclencher à l'initiative des compagnies 'low cost' dès cet automne.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -2.36%