Air France-KLM : vers des vols plus économes via 'Albatross'

information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 12:50









(CercleFinance.com) - Airbus, Air France et la Direction des services de la Navigation aérienne (DSNA), ont lancé le développement de vols “les plus économes en énergie' avec un vol de démonstration inaugural entre Paris et Toulouse au premier jour du “Airbus Summit”. L'avion a effectué le premier d'une série de vols prévus en 2021 et 2022 dans le cadre du projet 'ALBATROSS' du programme commun de ciel unique européen SESAR JU ( Single European Sky Air Traffic Management Research). Lancé en février 2021, ALBATROSS est une initiative à grande échelle des principaux acteurs de l'aviation européenne, coordonnée par Airbus. Ce projet vise à démontrer, par une série de vols à travers l'Europe, la faisabilité à court terme, de vols plus efficaces sur le plan énergétique, en combinant plusieurs innovations techniques et opérationnelles de R&D.

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris +2.08%