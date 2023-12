Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France-KLM: utilisation de SAF doublée en 2023 information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 15:47









(CercleFinance.com) - Air France-KLM indique qu'il aura incorporé environ 80.000 tonnes de SAF (carburants d'aviation durables) - près du double du volume incorporé en 2022 - faisant du groupe le premier utilisateur mondial de SAF pour la deuxième année consécutive.



Tout au long de l'année, le transporteur aérien franco-néerlandais a poursuivi le travail de sécurisation de volumes futurs de SAF, en vue d'atteindre son objectif d'incorporation d'au moins 10% de SAF d'ici 2030.



Il a signé des contrats d'approvisionnement et des protocoles d'accords avec des producteurs de SAF du monde entier et a investi directement dans des unités de production, confirmant son engagement à soutenir l'émergence de cette filière.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -2.70%