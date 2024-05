Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France-KLM: une émission obligataire réalisée information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Air France-KLM indique avoir placé avec succès 650 millions d'euros d'obligations ayant une maturité de cinq ans et un coupon de 4,625%, dans le cadre du programme Euro Medium Term Note, conformément aux opérations annoncées en début de semaine.



'La forte demande des investisseurs, avec un livre d'ordres de plus de 2,8 milliards d'euros couvrant près de 4,3 fois le montant des obligations émises, témoigne de la confiance des investisseurs envers Air France-KLM', souligne le transporteur aérien.



Le produit des obligations nouvelles sera utilisé pour refinancer une partie de la dette existante par le rachat, en tout ou partie, des obligations existantes 2025 et 2026 et pour les besoins généraux de la société.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -1.20%