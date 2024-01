Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France-KLM: une 17ème destination aux USA avec Phoenix information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 12:16









(CercleFinance.com) - Air France a annoncé mardi la poursuite du renforcement de sa desserte de l'Amérique du Nord avec l'ajout de Phoenix (Arizona) en tant que nouvelle destination à son réseau.



Cette annonce intervient alors que la compagnie aérienne a récemment annoncé la reprise des vols vers Minneapolis (Minnesota) à compter du mois de mai et l'extension de la desserte de Raleigh-Durham (Caroline du Nord) cet été.



Il s'agit de la 17ème destination proposée par Air France vers les Etats-Unis et la 24ème en Amérique du Nord.



Le programme estival du transporteur inclut désormais Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Denver, Détroit, Houston, Los Angeles, Mexico City, Miami, Montréal, Minneapolis, New York JFK, New York Newark, Ottawa, Phoenix, Québec, Raleigh Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver et Washington DC.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +1.32%