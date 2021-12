Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France/KLM : trouve un support à 3,61E information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 19:34









(CercleFinance.com) - Le variant Omicron serait-il moins effrayant qu'une campagne médiatique de plomb s'efforce de faire passer pour le nouveau péril qui détruira l'humanité, à commencer par les enfants ? Les marchés semblent reprendre leurs esprits, les 'labos' chute, le tourisme se redresse : Air-France/KLM reprend déjà presque 10% sur un support trouvé à 3,61E le mercredi 30/11. Le 'gap' des 4,005E du 25/11 pourrait être bientôt refermé et la zone des 4,18E (zénith du 25/11) serait alors testée dans la foulée.

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris +5.95%