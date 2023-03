Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM: trois nouveaux Airbus loués à Air Lease information fournie par Cercle Finance • 06/03/2023 à 13:59









(CercleFinance.com) - Air France va louer trois nouveaux Airbus A350-900 dans le cadre de la modernisation de sa flotte long-courrier, a annoncé lundi le loueur américain Air Lease.



Le groupe basé à Los Angeles précise que les appareils, issus de son carnet de commandes passé auprès d'Airbus, seront livrés dans le courant du deuxième trimestre 2024.



Dans son communiqué, Air Lease souligne qu'Air France-KLM est son premier client européen, avec notamment neuf locations d'Airbus A321neo prévues entre la fin 2023 et 2026.



ALC prévoit aussi de louer cinq Boeing 737 à Transavia, la filiale à bas prix du transporteur, dans le cadre d'accords signés sur le long terme.





