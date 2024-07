Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France-KLM: trafic à Paris plombé par les JO cet été information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - Air France-KLM indique constater actuellement une pression sur les recettes unitaires attendues pour la saison été, attribuable aux JO de Paris 2024, avec un trafic depuis et vers la capitale française inférieur à celui attendu pour d'autres grandes villes européennes.



En conséquence, le transporteur aérien anticipe à ce stade un impact négatif sur ses recettes unitaires compris entre 160 et 180 millions d'euros pour la période allant de juin à août 2024, sans impact à ce stade sur ses perspectives en matière de capacité.



Les volumes de voyages à destination et en provenance de la France devraient toutefois se normaliser selon lui après les Jeux Olympiques, avec des niveaux de demande encourageants enregistrés pour la fin du mois d'août et le mois de septembre.





