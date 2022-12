Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM: titre en hausse, un broker livre son analyse information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 17:30









(CercleFinance.com) - Air France-KLM gagne près de 2% à Paris, alors que Stifel a annoncé lundi avoir relevé sa recommandation sur le titre, portée de 'vendre' à 'conserver' avec un objectif de cours revu en hausse de 1,10 à 1,20 euro.



Dans une étude consacrée au secteur aérien en Europe, le broker justifie son relèvement par la 'solide' restructuration entamée par la compagnie aérienne, mais aussi par son exposition à la réouverture du trafic aérien en Asie, qui représente 20% de son chiffre d'affaires.



Dans sa note, le courtier fait néanmoins part de ses 'préoccupations' concernant la situation bilantielle du transporteur.





