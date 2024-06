Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France/KLM : teste déjà l'objectif majeur des 8E information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Air France poursuit sa dégringolade sous le support historique crucial des 9,214E du 15 avril: le titre vient de tester un plancher à 7,99E dès les 1ères minutes de cotations.

La sortie du corridor 11/9,50E débouche donc sur un test des 8E (support oblique moyen terme, base du canal baissier actuel).

Il existe un scénario alternatif si on prend comme référence 11,3E et 9,2E : l'objectif serait alors 7,1E.

Un objectif assez paradoxal pour une année olympique, avec un maximum historique de voyageurs à transporter vers Paris.









