Air-France-KLM : tente de renouer avec les 4E

(CercleFinance.com) - Les marchés tentent par tous les moyens de se rassurer avec les annonces de Donald Trump (vaccin anti-Covid hypothétique, traitement des cas sévères par transfusion de plasma) et les valeurs liées au tourisme sont 'bullish' depuis 48H, notamment les compagnies aériennes US lundi soir et désormais Air-France-KLM qui tente de renouer avec les 4E et de combler le 'gap' des 4,05E du 13 août. Mais le rebond amorcé sur 3,65E devra démontrer sa capacité à se prolonger au-delà de la forte résistance oblique qui gravite vers 4,10E.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +3.76%