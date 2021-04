AIR FRANCE-KLM: succès de son augmentation de capital de plus de 1 milliard d'euros

(AOF) - Air France-KLM a annoncé le succès de son augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public et avec délai de priorité à titre irréductible et réductible des actionnaires, d'un montant d'environ 1,036 milliard d'euros (après exercice intégral de la clause d'extension). L'augmentation de capital se traduit par l'émission de 213 999 999 actions nouvelles à un prix par action de 4,84 euros, soit environ 50% du capital existant de la Société.

Le produit de l'opération sera affecté au renforcement des fonds propres d'Air France. Air France utilisera le montant affecté pour conforter ses liquidités et financer ses besoins généraux dans le contexte de la crise Covid-19.

Au total, les actionnaires de la société ont souscrit dans le cadre du délai de priorité 161 498 962 actions nouvelles, représentant environ 782 millions d'euros soit 75% du montant total de l'augmentation de capital, dont 266 millions d'euros à titre irréductible.

Conformément à leurs engagements de souscription, et suite au calcul d'attribution des souscriptions à titre réductible, l'Etat français et China Eastern Airlines ont souscrit dans le cadre du délai de priorité respectivement 122 560 251 actions nouvelles (soit environ 57% du montant total de l'augmentation de capital) et 23 944 689 actions nouvelles (soit environ 11% du montant total de l'augmentation de capital).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Désastre financier

L'IATA chiffre à 118,5 milliards de dollars en 2020 les pertes cumulées des quelque 290 compagnies aériennes internationales. Ces pertes représentent davantage que durant toutes les précédentes crises cumulées depuis la fin de la Seconde guerre mondiale

Le chiffre d'affaires de 328 milliards sera en chute de 60% cette année. Les pertes du secteur devraient encore atteindre 38,7 milliards en 2021. L'an prochain le chiffre d'affaires devrait être encore inférieur de 50 % à celui de 2019 (838 milliards de dollars).

Le niveau médian de trésorerie, établi par les données de l'association, est particulièrement préoccupant. S'établissant à 8,5 mois, il permettrait aux compagnies aériennes de tenir jusqu'à l'été 2021, en tenant compte du rythme de consommation de cash de 13 milliards de dollars en octobre et d'un niveau autour de 6,8 milliards par mois au premier semestre 2021.