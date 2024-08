Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air-France/KLM : soulève la résistance des 7,83E information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 11:08









(CercleFinance.com) - Air-France/KLM soulève la résistance des 7,83E du 5 au 19 août et s'ouvre le chemin des 8,33E des 25 et 26 juillet.

L'objectif suivant étant proche puisqu'il s'agit des 8,55E du 7 juillet.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 7,85 EUR Euronext Paris +2,51%