information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 13:47









(CercleFinance.com) - Air-France-KLM soulève la résistance des 10,00E du 13 mars (10,13E ce mardi à mi-séance).

Le signal haussier a besoin d'une confirmation et dans l'affirmative, le titre s'ouvrirait le chemin des 11,29E, le 'gap' du 28 février dernier.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +2.72%