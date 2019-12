Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM : sortie du CAC Next 20 le 23 décembre Cercle Finance • 13/12/2019 à 09:13









(CercleFinance.com) - A l'issue de la révision trimestrielle de sa famille d'indices CAC, Euronext Paris annonce qu'il intégrera, à partir du lundi 23 décembre, Worldline à ses indices CAC Next 20 et CAC Large 60, au détriment d'Air France-KLM. Par ailleurs Verallia fera son entrée dans le SBF120, remplaçant Rothschild & Co. Air France-KLM et Verallia seront intégrés au CAC Mid 60, y prenant les places occupées actuellement par Worldline et Rothschild & Co.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +4.21%