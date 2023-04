Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM: sorti du dispositif d'aide de l'Etat information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 07:26









(CercleFinance.com) - Air France-KLM et sa filiale Air France annoncent être complètement sortis du dispositif d'aide à la recapitalisation de l'Etat français, accordé en vertu du cadre temporaire des aides d'Etat de l'Union Européenne lié au Covid-19.



Le groupe a entièrement remboursé le solde des obligations hybrides perpétuelles de l'État français pour un total de 300 millions d'euros, et a procédé au paiement de la compensation de l'État requise au titre des actions souscrites en avril 2021.



Le transporteur aérien franco-néerlandais a de fait refinancé 407 millions d'euros par le biais d'une nouvelle émission d'obligations hybrides perpétuelles auprès de l'Etat français, non soumises à des contraintes.





