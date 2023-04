Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM: signature de deux lignes RCF information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Air France-KLM, Air France et KLM annoncent avoir signé deux lignes de crédit renouvelables (RCF) liées au développement durable pour un montant total de 2,2 milliards d'euros, permettant d'aligner les outils financiers du groupe à sa trajectoire de décarbonation.



Ces RCF comprennent un mécanisme d'ajustement de la marge de crédit (à la hausse ou à la baisse) conditionné par l'atteinte d'indicateurs de performance, comme la réduction des émissions unitaires de CO2 ou l'augmentation de la part du carburant d'aviation durable.



Dans le cas de KLM, la ligne RCF remplace à la fois le prêt direct accordé et la facilité de crédit garantie par l'État néerlandais, qui ont été annulés. À la suite de cette annulation, les conditions attachées à ces aides publiques ne sont plus applicables.





