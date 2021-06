Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France/KLM : séquence portes de saloon Cercle Finance • 03/06/2021 à 18:43









(CercleFinance.com) - Air-France-KLM subit une séquence portes de saloon: le titre ricoche sous 4,95E, referme le 'gap' des 4,765E et retombe vers 4,68E (ex-résistance de la mi-mai). Le cours pourrait re-tester son récent plancher des 4,45E du 6 au 25 mai. Le titre remet sérieusement en cause le potentiel de progression vers les 5,2E.

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -4.64%