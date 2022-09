Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France/KLM : se ressaisit, teste 1,47E information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 10:34









(CercleFinance.com) - Air-France/KLM se ressaisit et se hisse vers 1,47E: le prochain, objectif sera le test des 1,60E des 8 et 16 août dernier.





Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris +3.37%