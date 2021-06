Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France-KLM : se redresse vers 4,90E Cercle Finance • 02/06/2021 à 11:48









(CercleFinance.com) - Air-France-KLM se redresse vers 4,90E et reprend +10% par rapport à son récent plancher des 4,45E du 6 au 25 mai. Le titre semble maintenant disposer d'un potentiel pour aller tester les 5,2E

