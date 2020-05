Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France/KLM : s'envole de +14% vers 4,24E avec Lufthansa Cercle Finance • 26/05/2020 à 11:16









(CercleFinance.com) - Le sauvetage de Lufthansa fait un bien immense au secteur aérien en Europe : Air-France/KLM: s'envole de +14% vers 4,24E et retrace l'ex-plancher des 4,25E de 12 et 18 mars. Le prochain objectif se situerait maintenant +10% plus haut, vers 4,52E.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +11.73%