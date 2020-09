Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France KLM : s'enfonce sous 2,80E, nouveau +bas absolu Cercle Finance • 29/09/2020 à 10:36









(CercleFinance.com) - Air France KLM s'enfonce sous les 2,80E et inscrit un nouveau plancher historique vers 2,78E. Le prochain support que les vendeurs à découvert pourraient privilégier pour racheter -après -75% depuis le 1er janvier- se situerait vers 2,5E ce qui fait froid dans le dos mais reste cohérent par rapport à la règle du balancier après la cassure des 3.37E.

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -3.42%