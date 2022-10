Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France/KLM: ricoche sous 1,3E, rechute de -6% vers 1,264 information fournie par Cercle Finance • 10/10/2022 à 09:34









(CercleFinance.com) - Air-France/KLM ricoche sous 1,3E et rechute de -6% vers 1,2640E.

Le titre risque de rechuter sur le support des 1,2420E du 3 octobre, voir les 1,2300E du 26 juillet.

En cas de rupture, le prochain objectif n'est autre que le retracement du support historique des 1,09E du 5 juillet dernier.

Le titre pourrait ensuite venir s'appuyer sur le seuil psychologique des 1E qui coïncide avec le support oblique très long terme (10 ans)











