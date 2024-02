Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France-KLM: retour aux fonds propres positifs en 2023 information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Air France-KLM publie un résultat net de 0,93 milliard d'euros pour 2023, 'permettant un retour à des fonds propres positifs à 0,5 milliard pour la première fois depuis 2019', avec une marge opérationnelle à 5,7%, en amélioration de 1,2 point.



Le chiffre d'affaires du transporteur aérien franco-néerlandais s'est accru de 13,7% à un niveau record de 30 milliards d'euros (+15,1% à change constant), avec une capacité du groupe à 93% du niveau de 2019 et un coefficient de remplissage à 87%.



La dette nette s'est établie à cinq milliards d'euros à fin 2023, représentant une amélioration de 1,3 milliard sur un an. Pour 2024, Air France-KLM prévoit notamment une capacité en sièges-kilomètres offerts (y compris Transavia) en hausse de 5%.





AIR FRANCE - KLM