Air France-KLM: retour aux bénéfices au deuxième trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 09:44

(CercleFinance.com) - Air France-KLM a annoncé vendredi avoir renoué avec les profits au deuxième trimestre, profitant de la forte reprise du transport aérien et de ses programmes de transformation en cours.



La compagnie indique avoir dégagé un bénéfice net de 324 millions d'euros sur la période avril-juin, contre une perte de quasiment 1,5 milliard d'euros sur le deuxième trimestre 2021.



Son Ebitda est lui aussi repassé dans le vert, à 931 millions d'euros contre un déficit de 249 millions d'euros un an plus tôt, tandis que son chiffre d'affaires a plus que doublé, pour atteindre 6,7 milliards d'euros.



Dans un environnement de coûts jugé 'difficile' - qui a notamment vu sa facture de carburant être multiplié par trois - le groupe explique que la stratégie de transformation de son organisation lui a permis de limiter la hausse du coût unitaire à 2,4%.



Les difficultés opérationnelles apparues en Europe et aux Etats-Unis en raison du manque de personnel ont néanmoins donné lieu à des coûts de

compensation supplémentaires à hauteur de 70 millions d'euros sur le trimestre, souligne-t-il.



Le transporteur, qui prévoit d'exploiter entre 80% et 85% de ses capacités de 2019 au troisième trimestre, dit prévoir un résultat d'exploitation 'nettement positif' sur le troisième trimestre.



Son résultat opérationnel devrait également ressortir positif sur l'ensemble de l'exercice 2022, une première depuis 2019, poursuit-il.



Vers 9h30, le titre Air France-KLM grimpait de 4,8% contre une hausse de 1,5% pour le SBF 120. Le titre a progressé de près de 10% sur le mois écoulé, portant sa capitalisation boursière à plus de 3,4 milliards.