Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM: retour à un résultat net positif en 2022 information fournie par Cercle Finance • 17/02/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Air France-KLM publie un résultat net positif à 0,73 milliard d'euros au titre de 2022, en amélioration de 4,02 milliards par rapport à 2021, avec une marge opérationnelle à 4,5%, supérieure à celle de 2019 (4,2%) en dépit d'une forte hausse du prix du carburant.



Le chiffre d'affaires du transporteur aérien franco-néerlandais a grimpé de 84,4% à 26,4 milliards, sur fond d'une forte augmentation de sa capacité à 85% du niveau de 2019 et d'un coefficient d'occupation à 84%.



'Malgré les effets du variant Omicron, de la guerre en Ukraine, la situation inflationniste et les difficultés opérationnelles dans les principaux aéroports l'été dernier, le groupe a réussi à tirer parti de la forte demande de voyage', souligne le directeur général Benjamin Smith.



Air France-KLM met aussi en avant un cash-flow d'exploitation libre ajusté à 1,9 milliard d'euros et un solide niveau de liquidités à 10,6 milliards, ainsi qu'une dette nette réduite de 1,9 milliard par rapport à fin 2021.





Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris +8.16%