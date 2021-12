Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France/KLM: retombe sous 3,9E, support à 3,68E information fournie par Cercle Finance • 27/12/2021 à 09:11









(CercleFinance.com) - Avec la progression 'fulgurante' d'Omicron, entrainant des milliers d'annulations de vol pour cause de manque de personnel et d'annulation de voyages (personnes mises à l'isolement), Air-France/KLM retombe sous 3,9E et reste coincé au sein d'un corridor 4,0/3,675E (plancher des 30/11 et 20/12).





