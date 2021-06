Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France/KLM : retombe au contact des 4,15E Cercle Finance • 28/06/2021 à 14:08









(CercleFinance.com) - La cassure du plancher crucial des 4,4E du 24 juin ne pardonne pas, Air-France/KLM enchaîne une 3ème séance de repli et retombe au contact des 4,15E. Le cours se rapproche d'un dernier petit palier de soutien situé vers 3,94E, ensuite, plus grand chose avant 3,37E, l'ex-plancher du 3 août et ex-résistance du 21 octobre 2020.

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -3.91%