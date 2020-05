Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AIr-France/KLM : retombe au contact des 4,00E Cercle Finance • 07/05/2020 à 09:11









(CercleFinance.com) - Air-France/KLM retombe au contact des 4,00E (pour la 1ère fois depuis les 12 et 16 mars) sur l'annonce d'une perte de -815MnsE et la promesse d'u Le titre décroche surtout bien en-deçà du plancher de clôture historique des 4,25E du 18 mars et après un double-échec sous 5,5E les 25 mars et 9 avril, on ne peut écarter le risque d'une nouvelle chute vers 3E cette fois

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -2.52%