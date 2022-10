Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM: rentabilité améliorée au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 09:05









(CercleFinance.com) - Air France-KLM publie au titre du troisième trimestre 2022 un résultat net part du groupe de 460 millions d'euros, en amélioration de 653 millions, avec un résultat d'exploitation à 1,02 milliard, soit une marge opérationnelle à 12,6%, en hausse de 9,8 points.



Le chiffre d'affaires total du transporteur aérien franco-néerlandais, à 8,11 milliards d'euros, a grimpé de 77,6% en comparaison annuelle, et se montre ainsi supérieur à celui de 2019 (+503 millions) avec un coefficient d'occupation à 88%, proche du niveau de 2019 (90%).



Air France-KLM anticipe un résultat d'exploitation supérieur à 900 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2022, 'sur la base des prévisions d'évolution des prix des carburants au 21 octobre et sous réserve des circonstances actuellement prévues'.





