Air France-KLM renonce à racheter la compagnie ITA, Lufthansa lance une offre

L'ex-gouvernement italien dirigé par de Mario Draghi avait sélectionné fin août 2022 l'offre du fonds d'investissement américain Certares, associé à Air France-KLM et Delta Air Lines, en vue de négociations exclusives. Air-France-KLM a déclaré ce jour qu'il " n'entendait participer au processus qu'en qualité de partenaire commercial potentiel".

"Air France-KLM a informé le gouvernement italien que le groupe ne déposera pas d'offre pour l'acquisition d'une part du capital d'ITA" et "n'entendait participer au processus qu'en qualité de partenaire commercial potentiel" a indiqué le groupe à l'AFP.

(AOF) - Le groupe Air France-KLM annonce ce mercredi qu'il ne déposera pas d'offre pour la compagnie aérienne ITA. L'allemand Lufthansa, favori pour la reprise de la compagnie né en 2020 et issue de l’ex-Alitalia lance une offre pour l'acquisition d'une participation. « lI s'agit dans un premier temps d'acquérir une part minoritaire et de convenir d'options pour l'achat des parts restantes à une date ultérieure » précise-t-elle dans un communiqué.

