Air France-KLM : renforcement de l'offre vers l'Algérie

(CercleFinance.com) - Le Groupe Air France annonce ce mardi qu'il renforce sa desserte de l'Algérie, en démultipliant son offre vers Alger, Béjaïa, Constantine, Oran, Sétif et Tlemcen au départ de Paris et des régions françaises. Ces vols seront assurés par Air France et Transavia à compter d'avril 2020. Ainsi, Air France assurera jusqu'à 31 nouveaux vols par semaine vers l'Algérie. Pour la saison été 2020, Transavia ouvrira de son côté 12 routes vers 6 destinations.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +1.15%