Air France-KLM : remboursement d'un emprunt obligataire Cercle Finance • 01/09/2020 à 08:25









(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce qu'il va procéder au remboursement de la totalité des obligations subordonnées perpétuelles émises en 2015 restant en circulation, soit un montant nominal total de 403,3 millions d'euros, conformément aux modalités de ces obligations. Le remboursement sera effectué le 1er octobre au pair, soit 100.000 euros par obligation, majoré du coupon couru depuis la dernière date à laquelle les intérêts au titre des obligations ont été payés jusqu'à la date du remboursement anticipé (incluse). Cette mesure s'inscrit dans la politique de maîtrise des frais financiers d'Air France-KLM, qui entend par ailleurs mettre en oeuvre des mesures de renforcement de ses fonds propres et quasi-fonds propres d'ici mai 2021, si les conditions de marché le permettent.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -2.38%