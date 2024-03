Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France-KLM: remboursement anticipé d'OCEANE information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce avoir remboursé, à la demande des porteurs d'obligations, environ 452 millions d'euros sur les 500 millions d'obligations convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes (OCEANE) dont l'échéance est le 25 mars 2026.



Cette option de remboursement anticipé faisait partie des termes et conditions relatifs à ces obligations. Le nombre d'actions potentielles dilutives liées à l'OCEANE 2026 en circulation a, par conséquence, été ramené de 4.966.518 à 472.580 actions.



Les obligations restantes en circulation seront remboursées au pair le 25 mars 2026. Elles pourront également être remboursées par anticipation au gré du transporteur aérien franco-néerlandais, sous certaines conditions.





