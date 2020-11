Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France KLM : refranchit le cap des 5E Cercle Finance • 24/11/2020 à 14:52









(CercleFinance.com) - Air-France KLM refranchit le cap des 5E (à 5,12E au plus haut)et se rapproche d'un doublement de son cours en moins d'1 mois (ce sera chose faite à 5.22E). Le prochain objectif serait le test des 5,50E du 9 avril et du 23 mars et au rythme actuel, ce serait l'affaire de 24H de plus.

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris +11.07%