Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France/KLM : redécolle sur 3,85E, au contact des 4,3E information fournie par Cercle Finance • 01/11/2021 à 10:06









(CercleFinance.com) - Air-France/KLM redécolle sur 3,85E (dernier le 28/10) et revient au contact des 4,28E: le titre se rapproche d'un objectif à 4,30E, ex-zénith intraday des 5 et 6 juillet puis 28 août. Le suivant se situe vers 4,6E : il s'agit de l'oblique baissière unissant les précédents sommets inscrits à 5,63E (1er mars), 5,48E (7 avril) puis 4,8E (28 septembre).

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris +4.30%