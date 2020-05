Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France KLM : rechute de -6%, nouveau plancher à 3,50E. Cercle Finance • 20/05/2020 à 10:25









(CercleFinance.com) - Air-France KLM confirme la cassure du plancher des 3,85E du 16 mars et rechute de -6%, établissant un nouveau plancher historique à 3,50E. Après une vaste oscillation entre 4,25 et 5,5E, la règle du balancier induit un risque de glissade vers 3,00E.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -5.05%