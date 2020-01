Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France KLM : rechute au contact des 9,45E. Cercle Finance • 20/01/2020 à 13:36









(CercleFinance.com) - Air-France KLM rechute au contact des 9,45E mais dispose encore d'une marge de sécurité avant de re-tester le plancher des 9,16E du 8 janvier puis le support majeur du 8,9E du 9 et 10 septembre 2019, niveau en-deçà duquel le pronostic deviendrait beaucoup plus négatif.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -4.75%