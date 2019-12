Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France/KLM : pullback sur 10,30E Cercle Finance • 17/12/2019 à 15:19









(CercleFinance.com) - Air-France/KLM subit un pullback sur 10,30E mais n'enfonce pas la base de son corridor de consolidation latéral 9,97/10,9E et conserve ses chances d'effectuer une 'sorte par le haut' en direction de 11,9/12EE ('gap' du 26/02/2019).

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -1.79%