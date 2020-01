Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM propose d'acheter jusqu'à 49% du capital de Malaysia Airlines-sources Reuters • 21/01/2020 à 06:51









KUALA LUMPUR/SINGAPOUR, 21 janvier (Reuters) - Air France-KLM AIRF.PA a proposé d'acheter jusqu'à 49% du capital de la compagnie Malaysia Airlines, a-t-on appris de source proches du dossier. Des offres ont également été soumises par Japan Airlines 9201.T - qui envisage une participation à hauteur de 25% - le groupe AirAsia AIRA.KL et Malindo Air, la filiale de la compagnie indonésienne Lion Air en Malaisie, précise-t-on de même source. Le groupe franco-néerlandais a proposé de mettre en place un hub destiné aux services de maintenance, de réparation et de révision en Malaisie, ont précisé les sources, tandis que Japan Airlines a proposé de faire du pays son hub régional, notamment pour les vols à bas coûts. Le gouvernement malaisien cherche un partenaire stratégique pour sa compagnie nationale, qui a dû mal à se remettre de deux catastrophes aériennes - la mystérieuse disparition du vol MH370 et la destruction du vol MH17 au-dessus de l'Ukraine. (Liz Lee et Anshuman Daga, version française Arthur Connan, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -4.63%