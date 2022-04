Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM: programme de réduction des émissions information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 10:20









(CercleFinance.com) - Air France annonce le lancement de 'Air France ACT', un programme présentant la nouvelle trajectoire de réduction des émissions de CO2 de la compagnie, pour contribuer à l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris de lutte contre le changement climatique.



La nouvelle trajectoire de décarbonation vise une réduction de 30% des émissions de CO2 par passager-kilomètre d'ici 2030 par rapport à 2019, objectif qui exclut les actions dites de 'compensation', et correspond à une réduction de 12% des émissions totales sur la période.



A horizon 2050, Air France vise zéro émission nette, c'est-à-dire une réduction drastique de ses émissions de CO2 couplée à des contributions à des projets permettant de retirer chaque année de l'atmosphère un volume de CO2 équivalent aux émissions résiduelles.





