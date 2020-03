Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France/KLM : proche d'un comblement du 'gap' des 5,49E Cercle Finance • 05/03/2020 à 14:01









(CercleFinance.com) - Air France-KLM poursuit sa descente aux enfers quasi-ininterrompue depuis le 18 février et pourrait refermer le 'gap' des 5,49E du 15 février 2017. En l'absence de stabilisation, c'est le plancher des 4,62E qui pourrait faire figure de prochain objectif à la baisse.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -11.25%